Yoshimar Yotún sobre ampay a Jossmery y Paolo: "Yo no soy quien para darles consejos"

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El amor clandestino entre Paolo Hurtado y jossmery Toledo continúa en el ojo de la tormeta. Esta vez fue el pelotero Joshimar Yotún quien fue consultado sobre la infelidad del "Caballito" a su esposa Rosa Fuentes, pero el volante de Sporting Cristal, prefirió no tocar el tema diciendo que "es un tema muy delicado".

Yotún fue abordado a la salida del concierto del español Alajendro Sanz, quien se presentó anoche en el Estadio Nacional para interpretar su mejores temas, ante miles de personas que acuedieron a verlo.

Las cámaras del programa "Amor y fuego" tomaron por sorpresa a Joshimar, cuando salía del concierto acompañado de su esposa, para ser consultado sobre la infidelidad de su excompañeros de la Selección Peruana de Fútbol.

¿Qué dijo Joshimar Yotún?

"Que puedo decir hermano, me estás preguntando cosas que yo no tengo porque responder. Cada uno toma sus decisiones, yo no soy quien para dar un consejo a alguien... Es un tema delicado, es un tema de familia", dijo el 19 de la selección peruana.

Como se recuerda, Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, están siendo fuertemente criticados después de ser vistos dos veces juntos en situaciones comprometedoras, pues el futbolista está casado con Rosa Fuentes, con quien comparte 2 hijos y tienen un tercero en camino.

Melissa Paredes defiende a Jossmery Toledo por ampay

La exactriz de telenovelas como "Ojitos Hechiceros", Melissa Paredes, se pronunció respecto al tema de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, esto en su llegada al avant premiere de la película "Soltera, casada, viuda y divorciada".

"Como es hombre, no pasa nada, pero la critican a ella y ¿Acaso ella es la casada? el casado es él y lo peor es que no le dicen nada", dijo Melissa en un inicio.

La exesposa de Rodrigo Cuba, también aprovecho en expresar que el principal responsable del escándalo es el popular "Caballito" Hurtado, pues fue él quien no respetó la relación que mantenía con su esposa. "La fresca es ella, la mala es ella, todo es ella por ser mujer. Me van a disculpar pero acá la culpa la tienen ambos, y él sobre todo", dijo Paredes.

Como se recuerda, Melissa Paredes también estuvo en el ojo de la tormenta hace unos años, pues fue apayada por Magaly Medina mientras le era infiel a su entonces esposo, Rodrigo "gato" Cuba, con un bailarín que conoció en "El gran show", llamado Anthony Aranda, con quién actualmente está comprometida.