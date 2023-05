Copa Sudamericana: Conoce cuando volverá a jugar Universitario de Deportes vs Goiás

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de haber obtenido una nueva victoria, Universitario de Deportes ya debe enfocarse en su siguiente rival, puesto que la Copa Sudamericana aún no termina. El equipo del uruguayo Jorge Fossati, ahora visitará a Goiás en Brasil, exactamente en el Estadio da Serrinha, por lo que se recuerda que ambos equipos ya se enfrentaron fechas atrás logrando un empate de 2-2.

Cuándo y a qué hora juega Universitario de Deportes

El encuentro entre Universitario vs Goiás está pactado para jugarse el martes 23 de mayo a partir de las 17:00 (hora peruana), por lo que si tú, hincha crema, no te encuentras en nuestro país, en las siguientes líneas dejaremos los horarios a nivel sudamericano para que no te pierdas este importante partido.

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00

Bolivia: 18: 000 horas

Colombia: 17:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

¿En qué canales podrás ver el encuentro?

Actualmente para toda Sudamérica los canales oficiales que transmitirán el partido en vivo y en directo son: ESPN y STAR Plus.

No olvides que, los dispositivos compatibles con Star Plus, la famosa plataforma de streaming, son por Tv a través de Amazone Fire TV, Apple Tv, Android TV, Samsung, LG.

Mediante tu ordenador puedes utilizar Chrome OS, MacOS y Windows PC, y si deseas ver el partido a través de tu celular o tableta puedes usar las Tabletas Amazon Fire, celulares y tabletas Android, además del iPhone y iPad.

¿Cómo se encuentra actualmente la tabla de posiciones?

Con la última victoria del equipo crema, ellos sumaron un total de siete puntos, lo cual los mantiene en la punta de todo el grupo G.

Tabla de posiciones - Grupo G.

Cabe recordar que, Universitario de Deportes viene de una buena racha, y dentro de la Copa Libertadores con este último partido frente al Independiente de Santa Fe sumó su segunda victoria.

Fixture de Universitario dentro de la Copa Sudamericana

Fecha 1 - 5 de abril

Gimnasia 0-1 Universitario | 7:00 p.m. | Estadio Juan Carmelo Zerillo

Fecha 2 - 20 de abril

Universitario 2-2 Goiás | 9:00 p. m. | Estadio Monumental

Fecha 3 - 4 de mayo

Universitario vs. Santa Fe | 9:00 p. m. | Estadio Monumental

Fecha 4 - 23 de mayo

Goiás vs. Universitario | 5:00 p. m. | Estadio da Serrinha

Fecha 5 - 8 de junio

Santa Fe vs. Universitario | 9:00 p. m. | Estadio El Campín

Fecha 6 - 28 de mayo