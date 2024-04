¿Destinado a regresar? Carlos Zambrano reveló charla con Jorge Fossati tras su presente con Alianza Lima

17/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, reveló que el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, lo contactó hace poco. Ello, aparentemente, a raíz de su continua participación con el club de La Victoria durante los últimos juegos del Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

En diálogo FUTMAX League, el 'León' señaló que el 'Nonno' junto a su preparador físico hablaron con su persona. Con ello, el estratega del 'Equipo de todos' evidenciaría su intención de llevarlo a la Copa América Estados Unidos 2024, a desarrollarse en junio próximo en territorio norteamericano.

Pese a lo comunicado, Zambrano puntualizó que su propiedad es el conjunto 'blanquiazul'. Y es que, según indicó, la reincorporación a la 'Blanquirroja' "se da poco a poco".

"Hablé con el 'profe' y con el preparador físico de la selección peruana. Tuve contacto con ellos, pero sinceramente, ahorita, estoy enfocado en Alianza. La selección se da poco a poco, el trabajo de cada jugador se tiene que seguir dando y demostrando", manifestó.

Asimismo, el 'Kaiser' aseguró que respetará la decisión de Fossati en cualquier caso. "Yo quisiera estar en la selección, siempre he estado gracias a Dios. Si me toca estar o no, siempre estaré apoyando, me siento como un peruano hincha de la selección. Si me toca estar, me mataré nuevamente por mi país", sentenció.

¿Cuándo fue la última vez de Zambrano en la 'Blanquirroja'?

La última vez que el zaguero de Alianza Lima estuvo en una lista de la Selección Peruana data de noviembre del 2023. En aquella época, la 'Bicolor' era dirigida por Juan Máximo Reynoso, quien terminó siendo destituido por malos resultados en las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El 'Cabezón' en seis fechas solo consiguió dos unidades ante Paraguay y Venezuela.

Copa América 2024

Como se recuerda, el 'Equipo de todos' fue emparejado ante 'La Roja', Argentina y Canadá. Justamente, el primer partido definiría si Perú supera la primera fase o cae en la Copa América, que a lo largo de la historia dio las principales alegrías al balompié nacional.

