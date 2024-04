Selección Peruana: 'Loco' Vargas reveló que golpeó a Christian Cueva en concentración de la 'Bicolor'

El exjugador de la Selección Peruana, Juan Manuel 'Loco' Vargas, reveló que golpeó a Christian Cueva en una concentración de la 'Bicolor'.

En la última edición de 'Enfocados', el exjugador de Universitario de Deportes recordó aquella vez en la que le lanzó una fuerte bofetada a 'Aladino'. Y es que, al parecer, exfutbolista de Alianza Lima habría querido generar confianza en el grupo; sin embargo, no resultó bien.

"Este hu***n (Farfán) me jod.. como me jo**a ahora y el chibolo (Christian Cueva) se quiere subir al micro. 'Oe' ¿Quién te ha dado confianza'', le dije y me respondió 'Ya pe', le metí un 'soplamoco', su cara se fue para un lado y la gorra para el otro", dijo entre risas.