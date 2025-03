Director de la FPF rechaza ampliación de contrato con 1190 Sports por cinco años más: "Absolutamente falso"

Antes que iniciara la actual Liga 1, la mayoría de los clubes participantes exigieron a la Federación Peruana de Fútbol finalizar el contrato que existía con 1190 Sports la cual se encarga de transmitir casi la totalidad de los encuentros.

La principal razón de los equipos era la demora en los pagos de las respectivas cuotas mensuales por el concepto de derechos de TV. Incluso, se especuló que esta compañía estaba cerca de la quiebra y que no podía hacerse cargo de sus obligaciones económicas con las instituciones.

Para colmo de males, en las últimas horas se anunció que la Federación Peruana de Fútbol llevará a cabo un directorio donde se debatirán diversos puntos del balompié nacional. Una de las informaciones que trascendió, es que en esta reunión se buscaría ampliar el contrato de 1190 Sports por cinco años más.

En medio de estas versiones, Exitosa Deportes conversó con Freddy Ames, integrante del directorio de la FPF para conocer si dicha información era cierta o no.

En primer lugar, el directivo de la FPF fue tajante al señalar que dichos rumores son completamente falsos ya que desde Videna la intención es que la empresa culmine el primer contrato que firmó y luego evaluarán una posible continuidad.

Por último, confirmó que 1190 Sports viene incumpliendo con los pagos a los clubes tal como se había indicado desde inicios del 2025.

"Eso es falso, absolutamente falso. Nosotros lo que entendemos es que 1190 está en un proceso, que ese proceso debe ser consolidado y una vez que se consolide que se hable lo que sea con nosotros, pero mientras tanto ya hay una observación con los pagos no oportunos, además que no tiene ninguna lógica salvo que exista algo que favorezca tremendamente a los clubes, pero eso no va a ocurrir", reveló.