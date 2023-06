¡Duras bajas! Alianza Lima no contará con tres importantes jugadores ante Atlético Mineiro

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima jugará hoy en la noche contra el complicado equipo brasileño, Atlético Mineiro, en uno de los partidos más importantes en lo que va del año, ya que define el futuro de los blanquiazules en la Copa Libertadores, no obstante, tendrá tres importantes bajas que generan preocupación en los hinchas.

Mala racha

Para el partido, válido por la quinta fecha del Grupo G del torneo internacional, los "íntimos" no podrán contar con tres jugadores considerados claves en el alineación de Guillermo Salas. Por este motivo, deberá fino para hallar al reemplazante de Gabriel Costa, quien no fue considerado entre los concentrados para el encuentro de esta noche.

De acuerdo a los informes médicos, el volante uruguayo contrajo una dolencia durante el partido ante el ADT jugado en Huancayo, el viernes último, y en el cual el conjunto "íntimo" cayó 2-1. No obstante, no fue hasta el lunes, que el cuerpo médico aún no hizo público el diagnóstico del jugador.

Cabe precisar que hace unas semana, Costa contrajo una lesión a la rodilla, situación que lo hizo quedar relegado en la suplencia. Es así, que la lista de lesionados para el partido ante los brasileños está compuesta por Andrés Andrade, Gino Peruzzi y Gabriel Costa.

Por otra parte, todo hace indicar, que el jugador Franco Zanelatto será quien reemplazará a Costa ante Atlético Mineiro, en la búsqueda de una victoria que permita a los 'victorianos' seguir en carrera en la Copa Libertadores.

Situación con Lapadula

Tras los constantes dichos que indicaban que Gianluca Lapadula, podría llegar en un futuro a La Victoria, 'Chicho' apuntó que en torno de Alianza gira una serie de rumores, por lo que constantemente aparecen presuntos consensos, no solo con Lapadula sino con distintos futbolistas.

En ese sentido, aseguró que no tiene información alguna de presuntas coordinaciones con el 'Bambino de Los Andes', y cree que la directiva tampoco sabe nada de ello.

"Bueno, Alianza es un club que vende mucho; no solo Lapadula, hay nombres de varios jugadores. La verdad, hasta ahora no tenemos información aquí, la directiva tampoco", dijo.

Por otro lado, el 'Memo' mostró su deseo de que termine el Torneo Apertura para que su equipo vuelva a desempeñarse de la mejor manera y reafirmó que la tabla acumulada es importante en su búsqueda por la Liga 1 a final de año, por lo que espera que su equipo culmine bien su participación.

"Esperaremos cuando se acabe el Apertura (...). Hemos sido campeones, pero el acumulado también es importante. Esperemos acabar de la mejor manera", declaró.

De esta manera, Guillermo Salas tendrá un importante reto que afrontar esta noche cuando tenga que enfrentar a Atlético Minterio con las tres bajas confirmadas de Andrés Andrade, Gino Peruzzi y Gabriel Costa, ya que, Ángelo Campos, regresaría en lista y sería el arquero titular.