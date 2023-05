¿Edison Flores cerca de Universitario de Deportes? Esta fue la contundente respuesta de Jean Ferrari

No cabe duda que los hinchas de Universitario de Deportes se encuentran emocionados por la gran momento del primer equipo 'crema', por lo que sueñan con el título nacional a fin de año. La incorporación de Edison Flores sería vital para que la escuadra de Jorge Fossati aumente sus posibilidades de campeonar en la Liga 1, y los fanáticos empezaron a presionar a Jean Ferrari para que consiga la contratación.

Los 'Merengues' quieren romper el dominio de Alianza Lima en los últimos años de la mano del técnico uruguayo, que desde su llegada, no conocía la derrota tanto a nivel local e internacional hasta el último partido contra Alianza Atlético, donde cayeron 3-1.

Ante la posibilidad de un presunto retorno del 'Orejas' a el Monumental, en el siguiente mercado de pases, el administrador temporal de la 'U', Jean Ferrari, apuntó que el volante de la Selección Peruana de Fútbol no llegaría a mitad de año a tienda 'crema'.

Agregado a ello, el dirigente apuntó que leyó en algunos medios una serie de especulaciones respecto a este tema que eran totalmente falsas, ya que desde noviembre del año pasado "no tienen comunicación" con Edison.

En ese sentido, aseguró que en aquella oportunidad fue la única y última vez que acercaron posturas para una posible afiliación, que por cuestiones contractuales no se terminaron concretando.

"No hay ningún acercamiento. He visto hasta monto de sueldo que va a ganar. Nosotros con Edison hemos hablado en noviembre del año pasado, ha sido la única comunicación que tuvimos y él no podía salir del club en donde todavía sigue. No hemos vuelto a tener comunicación con él", precisó en el medio Unidos por la U.