Universitario: Sebastián Abreu, entrenador de César Vallejo, recordó cuando fue dirigido por Jorge Fossati

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo (UCV) se enfrentarán esta noche en el Estadio Momental de Ate por la jornada 16 de la Liga 1. 'Cremas' y 'poetas' se enfrentarán para seguir sumando puntos en la parte alta de la tabla y tendrán un duelo donde los entrenadores también son protagonistas. Y es que Sebastián Abreu habló en la antesala del partido y recordó cuando fue dirigido por Jorge Fossati.

El entrenador de la César Vallejo llenó de elogios a su exdirector técnico en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez, como parte de la previa a lo que será uno de los duelos más atractivas de la fecha. En esta oportunidad, el exdelantero uruguayo señaló las virtudes el estratega de la 'U'.

"Ha hecho muy bien las cosas en su carrera, está confirmando lo que ha sido su trayectoria. Lo tuve en la Selección de Uruguay. Él tiene esa virtud de haber sido futbolista y poder transmitir su conocimiento como entrenador, manejo de grupo, poder consolidar rápido la idea", declaró a Ovación.

El impacto de Fossati en Universitario

Además, las palabras de Sebastián Abreu no se quedaron allí, ya que también se animó a referirse al impacto que ha tenido Jorge Fossati en Universitario de Deportes desde su llegada. Según el entrenador de la César Vallejo, la 'U' no solo ha tenido un cambio de sistema táctico, sino también una mejora en el rendimiento individual de jugadores que no atravesaban por un buen momento.

"Sobretodo lo que fue cambiar la línea de 4 a una línea de 5, de 3. Futbolistas que no veían participando y en 3 o 4 días tuvieron ritmo futbolístico como Corzo, Urruti, Herrera. Tuvo su mano y el equipo así lo sintió", explicó.

Sebastián Abreu ya enfrentó a la 'U'

Como se recuerda, esta no es la primera vez que el 'Loco' se enfrentará a Universitario de Deportes como entrenador de la UCV. De hecho, el único encuentro de el entrenador poeta contra la 'U' tuvo lugar este verano, como parte de la pretemporada para la Liga 1 2023.

Dicho encuentro significó la presentación de César Vallejo ante su público en Trujillo. Sin embargo, aquel partido terminó en una victoria para el cuadro crema por la mínima diferencia (1 a 0), el cual estaba dirigido por Carlos Compagnucci en aquella época.

De esta manera, Sebastián Abreu se enfrentará nuevamente a Universitario de Deportes como estratega de César Vallejo esta noche por la fecha 16 de la Liga 1. Para esta ocasión, el 'Loco' espera salir victorioso del Monumental de Ate, pero tendrá en frente al duro equipo de Jorge Fossati.