El adiós de una leyenda: David Silva anunció su retiro del fútbol

El exvolante del Manchester City, Real Sociedad, Valencia e internacional con la Selección Española, David Silva, anunció su retiro del fútbol la mañana del día de hoy, dejando un legado imborrable y asentándose como una leyenda de su seleccionado nacional y del deporte rey.

El 'chino' Silva, mencionó que el motivo de su retiro a los 37 años de edad es debido a una lesión grave en su rodilla izquierda, la cual le fue detectada al final de su última temporada con el Real Sociedad. El español se pronunció con un sentido mensaje en sus redes.

"Hoy es un día triste para mí, hoy tengo que decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí, los voy a echar mucho de menos 'ches', 'armeros', 'celtiñas', 'citizens' y 'txuri urdines', gracias porque me habéis hecho sentir como en casa" mencionó.