"El más campeón y popular": Así celebró Universitario ser el equipo con mayor asistencia del Apertura

Universitario de Deportes fue anunciado como el equipo que mayor cantidad de hinchas llevó durante el Torneo Apertura. El cuadro crema logró liderar la "Tabla del Hincha" publicada por la cuenta oficial de la Liga 1 gracias a la asistencia registrada durante todo el certamen en condición de local.

El anuncio fue hecho el último martes 20 de junio desde las redes sociales del torneo peruano, donde se observa a la 'U' en la primera posición. Según reporta la Liga 1, los dirigidos por Jorge Fossati consiguieron alcanzar la suma de 339 mil 516 hinchas en el Apertura.

El logro fue celebrado por la propia institución crema, la cual presumió de dicho reconocimiento en su página oficial. Allí, acompañaron la gráfica con un contundente mensaje: "Esta es la 'U', el equipo más campeón y popular del Perú".

La "Tabla del Hincha" liderada por Universitario de Deportes no solo arrojó los números del cuadro merengue, sino los registros conseguidos por los todos los clubes de primera división. Allí, se logra observar quienes quedaron detrás del equipo de Jorge Fossati en la asistencia registrada en el Apertura.

Según el cuadro oficial, Alianza Lima fue el segundo equipo con mayor asistencia en el primer semestre del año gracias a los más de 254 mil hinchas que acudieron a Matute. Por su parte, Deportivo Garcilaso se quedó con la tercera plaza y Cristal con quinta.

Cabe decir que el estratega crema, Jorge Fossati, tuvo palabras de elogio para la hinchada de la 'U' anteriormente. Fue tras el empate en Lima ante Goias cuando el entrenador uruguayo se rindió ante el público que acudía al Monumental de Ate y, aseguró, que es lo que más le ha asombrado del club.

"La pasión que le pone el hincha de la 'U'. Sinceramente, me llega, me emociona. Como dije en un principio, este lo sacamos entre todos adelante o no sale. La hinchada de la 'U' es parte fundamental. Entonces, lo que teníamos que lograr, sin directamente proponérselos, una verdadera empatía", dijo Jorge Fossati.