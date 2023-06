Carlos Compagnucci recordó su paso por Universitario de Deportes: "Me fui dolido de la 'U'"

El entrenador argentino, Carlos Compagnucci, fue presentando oficialmente en Alianza Atlético de Sullana y mostró su optimismo para afrontar el Torneo Clausura de la mejor manera. Sin embargo, no puedo evitar recordar su paso por Universitario de Deportes y aseguró que se fue "dolido" de la 'U'.

En entrevista para ESPN, Compagnucci indicó que busca realizar una buena campaña con el conjunto sullanense e informó que estuvo en diálogos con otros equipos del torneo nacional, pero que la opción del cuadro norteño le pareció la correcta.

"He tenido conversaciones con dos clubes del Perú, pero como no podía dirigir en el Torneo Apertura, me dijeron que entrene y que dirija otra persona, pero no me pareció bien. Hasta que el fin de semana pasada llegó la llamada del presidente Lander Aleman, hablamos poco tiempo y llegamos a un buen acuerdo para iniciar este proceso", confesó.

Asimismo, se refirió al presente de Alianza Atlético y reiteró que armará un equipo fuerte, debido a que cuenta con buenos jugadores en el plantel. Además, señaló que harán de Piura una localía imponente para los rivales.

Por otra parte, el estratega argentino le fue inevitable mencionar su paso por Universitario, donde renunció a inicios del Torneo Apertura por malos resultados, y manifestó que no le gustó la forma en como salió del club.

"No me gustó lo que me pasó en este inicio de torneo con la 'U'. Me fui dolido, pero por mí no con alguien más y ante estas situaciones, me gustaría volver al fútbol peruano y demostrar mi capacidad y poder seguir luchándola. Uno nunca sabe donde puede tener esa cuota de suerte para dar el golpe. Me ilusiona y estoy agradecido a la gente que me da la oportunidad de trabajar", agregó.