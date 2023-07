El más caro de la historia: Al-Hilal ofrece 300 millones de euros por el fichaje de Kylian Mbappé

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

La liga árabe no deja de sorprender al mundo del fútbol con su extraordinario poderío económico. Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, el club Al-Hilal ofreció la monumental cifra de 300 millones de euros por Kylian Mbappé, al cual el club Paris Saint Germain (PSG) le abrió las puertas para que salga en este mercado de verano. ya que al parecer no lo tiene al delantero francés de 24 años entre sus planes.

En caso de aceptar la cifra por su contratación, el Al-Hilal habría superado ampliamente la transferencia más cara de la historia, la cual fue la de Neymar al PSG en el 2018, ya que el brasileño le costó al club francés 222 millones de euros.

Un contrato sin precedentes

La cifra de su fichaje no es lo más sorprendente, ya que Kylian podría ser el futbolista mejor pagado de todos los tiempos, teniendo un contrato que le permitirá ganar la impresionante cifra de 700 millones de euros al año, y estaría cobrando 58.33 millones de euros al mes. Para poner en contexto aún más: Mbappé podría ganar por día, 1.9 millones de euros, por hora 79,900 y por minuto, 1332 euros. Números escandalosos, incluso para el que muchos consideran el mejor futbolista del mundo.

El contrato no solo es tentador en lo económico, sino que los intereses del futbolista por mudarse a otro gran club europeo no se verían truncados, debido a que el club árabe le ofrece solo un año en la institución, lo que no impediría que el francés, una vez sea agente libre, pueda mudarse a una liga de mayor nivel.

Sin embargo, el jugador no habría iniciado conversaciones con el club árabe, ya que este viene negociando exclusivamente con el PSG.

Incómodo en el PSG

Kylian Mbappé vive ya varias temporadas incómodas dentro del club parisino. Si bien sus números son excelentes, aportando con goles y asistencias en todos los partidos importantes y siendo un líder en el vestuario, sus constantes quejas y declaraciones de carácter soberbio le están generando conflictos con los directivos.

"Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago" mencionó el futbolista en una entrevista con France Football.

Estas declaraciones, sumadas a los constantes guiños de salida a otros clubes y complicaciones contractuales, generaron la molestia del mismísimo presidente del PSG, quién expresó su molestia en una rueda de prensa del club.

"Es una falta de respeto total a todos los miembros de la plantilla del PSG y a los que conformamos esta familia" declaró Nasser Al-Khelaffi.

Estos cruces solo hacen más que acelerar la salida del delantero francés, que ya en el club parisino ha roto todos los récords, incluso, volviéndose el goleador histórico del equipo, con 212 goles hasta el momento.

El Paris Saint Germain sigue a la espera de más ofertas de otros clubes, pero económicamente hablando, la del Al-Hilal es incomparable. 300 millones de euros por Kylian Mbappé es una cifra sin precedente alguno, que marcará un hito histórico en el fútbol en caso llegase a concretarse.