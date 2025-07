Joel Raffo se disculpa con hinchas de Sporting Cristal tras crisis: "La situación actual no es sostenible"

El criticado y cuestionado Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, brindó una conferencia de prensa este viernes 18 de julio en la sede de La Florida. Aquí, el directivo, principal apuntado de la crisis deportiva que viva el club celeste, aprovechó la oportunidad para disculparse con los hinchas y reconocer haber cometido errores en su gestión.

Eso sí, el directivo celeste aseguró que nunca fue su intención llevar a la institución rimense a la situación en la que se encuentra, pero si reconoció que la misma lo afecta personalmente y que esto tiene que revertirse de inmediato.

"Reconozco que la situación actual no es sostenible, quiero pedirles disculpas por decisiones que han perjudicado al club y que evidentemente no ha sido la intención, mucho menos la mía. Todo esto me perjudica a mí, pero por encima de todo perjudica a Sporting Cristal", inició.