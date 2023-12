¿El reemplazo de Carvallo? Universitario ficharía a arquero campeón con Liverpool para el centenario

Universitario de Deportes ('U´) continúa armando su plantel para la próxima temporada y tendría definido al arquero que reemplazaría a José Carvallo en el centenario.

De acuerdo a Depor, el portero elegido por la directiva 'crema' es el uruguayo Sebastián Britos, quien salió campeón del fútbol 'charrúa' con el Liverpool de su país.

El representante del jugador, Gastón Filgueira, reconoció la oferta del campeón nacional para contar con los servicios de Britos y apuntó que es "cuestión de horas" para que se defina el futuro del guardameta uruguayo.

Sin embargo, el representante indicó que también existen conversaciones con el Nacional, club donde el arquero siempre quiso jugar a lo largo de su carrera.

"Hubo algún contacto con Nacional. Por ahora no hay nada formal. Sebastián (Britos), cuando empezó a nombrarse lo de Nacional, él me dijo que quería jugar en Nacional, me dijo que estaría bueno", agregó.