"Mi primera chamba": Greissy Ortega presume su nuevo trabajo en tierras gringas en las redes sociales

La polémica Greissy Ortega se mostró en redes sociales feliz con su nuevo trabajo, lo que significa que está intentando superar el capítulo violento que vivió con su aún esposo Ítalo Villaseca.

La colombiana ha decidido escribir un nuevo capítulo en su historia y superar todo lo vivido con su aún esposo. La relación entre la hermana de Milena Zárate y el peruano ha sido una de las más polémicas en estos últimos años debido a que, en varias oportunidades, Greissy ha denunciado que su esposo la ha agredido física y psicológicamente, pero después de un tiempo se mostraban más felices que nunca en sus redes sociales.

Sin embargo, todo ello habría quedado atrás debido a que Greissy ha publicado en sus historias de Instagram un video donde se la ve arreglándose con vestimentas de una camarera, lo que da a entender que la colombiana encontró un nuevo empleo.

"Estos no son penas para una guerrera, cobarde es la persona que no lo intenta aun sabiendo que qui´zas se pondrán las cosas difíciles", dijo inicialmente.

Asimismo, aseguró que recibió muchos mensajes de sus seguidores, quienes le recordaron lo valiente que es al afrontar una situación difícil. No se sabe si aún vive con su marido.

"Me he tomado el tiempo de leerlos a todos mil gracias por sus bendiciones y sus buenos deseos hacia mi persona en serio valoro cada palabrita que me escriben me dan mas ganas de continuar y no detenerme porque se de que estoy hecha, Dios, mis hijos y todos ustedes confían en mí", agregó.