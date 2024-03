¡Emocionado! Gianluca Lapadula tras reencontrarse con la hinchada peruana: "Me siento en casa como siempre"

El delantero Gianluca Lapadula compartió su alegría por reencontrarse con la hinchada peruana a raíz de los próximos duelos amistosos de la Selección Peruana contra Nicaragua y República Dominicana. Según indicó, tras arribar a Lima se siente como en casa.

En diálogo con la prensa, el atacante del Cagliari de la Serie A indicó que los siguientes juegos serán importantes para que el 'Equipo de todos' gane rodaje con la nueva dirección de Jorge Fossati.

"Como siempre me recibieron muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Tenemos ahora dos partidos importantes antes de la Copa. Me siento en casa como siempre, me siento uno de la familia", declaró.