¿Erick Noriega tiene una oferta del DIM de Colombia? Esto respondió el jugador de Alianza Lima

El defensa de Alianza Lima, Erick Noriega, se pronunció los rumores que lo han vinculado al Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Colombia.

Durante un evento, el 'Samurai' aseguró que estas especulaciones nacen de las redes sociales y que no tiene conocimiento de una oferta por él. También, apuntó que está enfocado en el club de La Victoria.

"No sé, también vi ese rumor en las redes sociales que es dónde sale primero siempre, pero te soy sincero, estoy bastante enfocado en Alianza Lima. Se vienen partidos importantes para nosotros y si en un futuro se da lo de la salida, se va a hacer, pero ahora estoy bastante enfocado en Alianza Lima", dijo a la prensa.

No obstante, el jugador no descartó en algún momento jugar en el extranjero, debido a que es un sueño que tiene desde niño. Cabe recordar que, el contrato del futbolista con Alianza Lima es hasta el 31 de diciembre de 2027.

"El equipo me quiere y como lo dije, si se da en un futuro sería espectacular porque todo futbolista peruano quiere ir al extranjero, pero ahora se vienen partidos muy importantes en Alianza Lima y la verdad que estoy enfocado en eso", añadió.

Por otro lado, Erick Noriega afirmó sentirse cómodo en su nueva posición como volante central y recordó que ha jugado en dicha zona del campo cuando era jugador de Comerciantes Unidos.

"En la posición que estoy jugando ahora me siento bien. Es una posición que he jugado ya en primera posición con Comerciantes. Es obvio que me tengo que ir a acostumbrando poco a poco a jugar en ese lugar. Es totalmente diferente a jugar atrás, como jugué el año pasado, pero creo que con la ayuda del equipo y del comando técnico creo que estoy mejorando", expresó.