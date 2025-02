Oliver Sonne y un DURO panorama en el Burnley ¿Por qué no juega?

01/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Oliver Sonne empieza febrero con mucha incertidumbre por su presente en el Burnley. El joven lateral peruano no estuvo presente en dos convocatorias y en la última pasó todo el encuentro en la banca. Esta situación demostraría una complicada realidad para el defensor nacional.

Oliver Sonne volvió a la convocatoria pero no jugó

Luego del partido frente al Sunderland el pasado 17 de enero, donde el peruano incluso tuvo la mala fortuna de cometer un penal al último minuto, Sonne no sumó más minutos con la camiseta del Burnley. Son 3 partidos en total en los que el lateral no estuvo presente en la cancha.

La victoria frente al Plymouth Argyle por 0-5 y el empate sin goles contra el Leeds United ni siquiera contaron con la presencia del peruano en la banca. Recién en la presente igualdad contra Portsmouth, Oliver volvió a la convocatoria, pero se quedó sin minutos.

Esta situación puede reflejar muchas cosas e incluso se especuló que el penal que cometió en el pasado encuentro contra el Sunderland le pudo haber costado la confianza del entrenador. Scott Parker decidió que Sonne vuelva al equipo y solo el tiempo dirá si el defensor podrá cambiar su situación.

Por el momento, el equipo del jugador de la selección marcha tercero en la tabla de la Championship a 5 puntos del líder y a 3 del segundo. Actualmente, la posición que ocupa le permite estar en los play-offs de ascenso.

El balance de Oliver Sonne en Inglaterra

Su llegada al fútbol inglés se produjo en el mercado invernal, el cual cerró en la medianoche de febrero. Oliver dejó el Silkeborg de Dinamarca para sumarse a las filas del Burnley a pedido del entrenador Scott Parker.

Apenas inició el 2025, el jugador se sumó a los entrenamientos del club inglés y no pudo disputar los primeros partidos del año por un tema de reglamentación. No obstante, apenas estuvo disponible pudo salir en el once inicial.

Oliver Sonne se convirtió en el 2do Peruano de la historia en disputar un partido con el Burnley, el unico era Diego Penny entre 2008 y 2009. Herfolge. pic.twitter.com/EB0A8g1Isi — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 11, 2025

Es así como fue parte del equipo titular que jugó la FA Cup frente al Reading, allí el lateral jugó casi todo el partido. Sonne salió antes del final del compromiso que se fue a tiempo extra. Mientras su debut y único partido en la Championship fue en el mencionado duelo contra Sunderland, donde cometió un penal que fue atajado por su compañero.

En resumen, el presente de Oliver Sonne no es el mejor de todos pues sumó su tercer compromiso sin ver acción. Contra el Portsmouth volvió a ser convocado, pero se quedó en la banca.