"Es un gran amigo": Edison Flores se pronunció sobre la llegada de Christofer Gonzáles a la 'U' ¿Qué dijo?

Lo espera con los brazos abiertos. Edison Flores, futbolista de Universitario de Deportes, fue consultado por la llegada de Christofer Gonzáles a tienda 'crema' y dio su opinión sobre la inminenente incorporación de su "gran amigo".

Las palabras del popular 'Orejas' tuvieron lugar desde Estados Unidos (EE. UU.), donde el equipo 'merengue' viene preparándose para un nuevo partido de pretemporada contra Atlético Nacional de Colombia.

Allí, Edison Flores indicó ante Ovación que si bien aún no se oficializa la llegada de 'Canchita', espera que Christofer Gonzales pueda ser anunciado pronto.

Además, reveló que, durante este periodo, siempre estuvo en contacto con él, ya que lo considera un gran amigo.

"Y todavía no se confirma eso. He hablado con él, siempre tuve comunicación con él. Es un gran amigo mío. Todavía no se confirma, pero espero que en los próximos días se pueda confirmar. Ya lo tiene que definir él", declaró.