¡Es oficial! Guillermo Salas no es más entrenador de Alianza Lima

El club Alianza Lima informó que Guillermo Salas dejó de ser entrenador del equipo 'blanquiazul', tras empatar 0-0 con Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el club de La Victoria indicó que 'Chicho' y su comando técnico no continuarán a cargo del primer equipo.

Asimismo, Alianza Lima agradeció a 'Chicho' su paso como director técnico de la institución y recordó que, como jugador, también supo ser campeón con el equipo.

Por otra parte, los 'blanquiazules' anunciaron que el entrenador del equipo de Promoción y Reservas, Nixon Perea, asumirá de forma interina la dirección del primer equipo hasta definir al nuevo DT.

El delantero peruano Paolo Guerrero fue presentado en el estadio Rodrigo Paz Delgado por su nuevo club, el LDU de Quito, ante la presencia de múltiples hinchas que recibieron al goleador de forma amena, quien se refirió de forma breve a Alianza Lima. Además, se dio un minuto para tocar el presente de su amigo y compañero, Christian Cueva.

"Conversé con Christian. Él está enfocado en hacer las cosas bien, tiene que tomar conciencia porque nosotros lo necesitamos. En cuanto a Alianza, yo buscaba jugar allí, es el equipo de mi corazón y en el que anhelo jugar algún día. No me vinieron a buscar. Lo hicieron cuando no estaba al 100%, en pleno proceso de recuperación. No les cierro las puertas, pero no me vinieron a buscar", declaró.