¡Escándalo! Futbolista de Alianza Lima envía su 'pack' a la hija de Leao Butrón

El programa digital 'Malas Muchachas', transmitido a través de YouTube, se convirtió en el epicentro de una controversia que involucra a un jugador de Alianza Lima y a Daniela Butrón, hija del ex arquero blanquiazul, Leao Butrón. Según lo revelado por Lorena García, una de las conductoras del espacio, Daniela habría recibido una fotografía inapropiada por parte de un delantero del club victoriano.

Jugador de Alianza envía 'pack' a Daniela Butrón

El tema salió a la luz durante un comentario sobre el algoritmo de X (antes Twitter) que, según la conductora Nair Aliaga, le mostraba publicaciones subidas de tono.

Lorena García, en medio de la conversación, decidió recordar un episodio que vivió su compañera Daniela Butrón hace algún tiempo. "Un delantero de Alianza Lima le mandó una foto calato", señaló García, provocando una evidente expresión de sorpresa en Butrón.

Daniela Butrón, inicialmente incrédula, respondió: "No me acuerdo", pero luego reconoció que efectivamente había ocurrido el incidente. Este intercambio no solo dejó a los espectadores en shock, sino que también suscitó preguntas sobre la identidad del jugador implicado.

¿Quién es el futbolista involucrado?

La declaración de Lorena García ha generado un sinfín de especulaciones entre los seguidores de Alianza Lima y los fanáticos del fútbol en general. Aunque no se especificó si el evento ocurrió este año o en temporadas anteriores, la posibilidad de que un actual miembro del plantel blanquiazul esté involucrado ha aumentado la tensión en torno al tema.

Para la temporada 2024, Alianza Lima cuenta con varios delanteros, entre los que destacan Franco Zanelatto, Hernán Barcos, Matías Succar, Pablo Sabbag, Víctor Guzmán, Cecilio Waterman y Kevin Quevedo.

Si bien anteriormente Jeriel de Santis formó parte del equipo victoriano, actualmente se encuentra prestado a un club de la tercera división de España, por lo que queda fuera de las posibles especulaciones.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán hoy, 20 de agosto, a las 8:30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, como parte de la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El equipo victoriano tendrá tres bajas debido a lesiones: Hernán Barcos, Adrián Arregui y Jiovany Ramos.

La confesión realizada en 'Malas Muchachas' ha dejado más preguntas que respuestas. La identidad del futbolista de Alianza Lima que habría enviado la controvertida fotografía sigue siendo un misterio, y es probable que en los próximos días surjan más detalles que esclarezcan lo ocurrido.