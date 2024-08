Los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) trajeron consigo nuevos performances que incluyeron la participación de la comunidad LGBT en las presentaciones de las delegaciones concursantes. Sin embargo, lejos de ser calificado como una acción de inclusión, un reconocido actor peruano causó gran indignación tras lanzar un denigrante comentario contra ellos.

Durante una de las más recientes emisiones del podcast 'Sentido común', Rodrigo Sánchez Patiño emitió una serie de comentarios en relación a la participación de la comunidad LGBT en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y es que el compañero de Macla Villamonte y Nicolás Galindo criticó la presencia de las personas transgénero en dicho evento deportivo, argumentando estar en contra, sobre todo porque estarían participando "donde no deben".

A raíz de la ola de críticas, Sánchez Patiño se tomó unos minutos de su último programa para retractarse públicamente con todo aquel que se haya sentido ofendido.

Según precisó, no busca que sus palabras sean desvirtuadas ni mucho menos llevadas hacia otro lado, por lo que reiteró haber cometido un error, argumentando que utilizó palabras erróneas al momento de dirigirse a al comunidad LGBT.

"Utilicé una palabra que no debía... No quiero que mis declaraciones se desvirtúen o se lleven, por otro lado. Eso nada más. No quiero ofender a nadie. Solo quiero aclarar lo que pienso. Cometí un error de usar una palabra que no debía", dijo en su espacio.