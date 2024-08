Leao Butrón sobre posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima: "Todos los hinchas lo hemos soñado"

20/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, no pudo evitar pronunciarse sobre la posible llegada de Paolo Guerrero al equipo blanquiazul hasta el punto de asegurar que sería un sueño cumplido para todos los hinchas.

Butrón sobre Guerrero en Matute

El actual Gerente de Academias de Alianza Lima resaltó el rendimiento de Guerrero, también conocido como el 'Depredador', quien en las últimas semanas se ha visto envuelto en polémicas con el equipo UCV a raíz de haberse negado a jugar contra el "equipo de sus amores", el club Íntimo, en la primera fecha del Torneo Clausura.

En esa misma línea, los rumores de la pronta incorporación de Guerrero en la escuadra victoriana y jugar en Matute parece ser uno de los mayores anhelos de Butrón.

"Todos los que somos hinchas hemos soñado con que Paolo Guerrero vista la camiseta de Alianza Lima. Al final, yo opino como hincha, pero la decisión final la tiene el mismo Paolo y la Gerencia Deportiva de Alianza para saber qué es lo mejor", expresó el exguardamenta a 'El Comercio'.

Con ello, deja al descubierto su emoción de ver al delantero de 40 años regresar a las canchas luciendo la camiseta blanquiazul y sacando a relucir sus habilidades futbolísticas y dominio del balón.

¿Qué dijo sobre el DT Mariano Soso?

A su vez, fue consultado sobre la presencia del DT de Alianza Lima, Mariano Soso, y el trabajo que viene realizando con el plantel técnico y los jugadores.

"Lo he enfrentado algunas veces y sé que trabaja con equipos dinámicos. Conozco a Juan Manuel López, que es parte de su cuerpo técnico, y creo que es un grupo de trabajo moderno, considerando que el fútbol ha ido evolucionando", resaltó Leao.

También se pronunció sobre la rivalidad que existe entre el cuadro blanquiazul y su compadre Universitario de Deportes, asegurando que el distanciamiento con ese equipo nace por culpa de ellos al "poner matones".

"Me parece que las acciones que han alimentado la separación entre Universitario y Alianza Lima no han partido de nosotros. No ha nacido de nosotros poner matones cerca de la banca de suplentes rival a insultar o cosas por el estilo (...) Si revisamos las peleas de los últimos años podemos ver de dónde nacen", concluyó.

Paolo Guerrero busca salir de UCV

El 'Depredador' decidió acudir el lunes 19 de agosto, a la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol para resolver su contrato sin tener que pagarle un sol al club César Vallejo, de acuerdo con el periodista Marcello Merizalde, y así poder quedar libre para poder formar parte de otro equipo.

Es por ello, que Leao Butrón no pudo ocultar su alegría de saber que habría la posibilidad de que Paolo Guerrero forme parte de Alianza Lima, alegando que es un sueño que todo hincha del club tiene desde hace tiempo.