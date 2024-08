Alianza Lima: Jefferson Farfán elogia a canterano 'blanquiazul' y lo compara con Yoshimar Yotún

El exjugador de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, elogió a un canterano Alianza Lima y lo comparó con Yoshimar Yotún.

En entrevista para el canal de YouTube Mauricio y Michael (Denganche), la 'Foquita' aseguró que su excompañero Miguel Cornejo es uno de los últimos futbolistas que encarna el perfil 'blanquiazul'.

Asimismo, destacó las características del volante nacional y aseguró que tiene una técnica privilegiada, lo cual lo llevó a equiparar con el futbolista de Sporting Cristal.

"Cuando llegué a Alianza Lima, me sorprendió porque me recordaba mucho a Yotún. Se movía entre líneas, salía jugando con la pelota limpia, técnicamente muy bien dotado, con buen recorrido. Me encantó", expresó.