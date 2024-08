Exjugador de Sporting Cristal revela por qué Alianza Lima es el más grande equipo del Perú

25/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Un exjugador de Sporting Cristal no dudó en asegurar que Alianza Lima es el equipo más grande del Perú y revelar el motivo que lo lleva a creer ello, a pesar de la gran polémica que generaría en el ámbito deportivo.

¿Por qué Alianza Lima es mejor?

En una reciente entrevista a 'Entre ceja y ceja', el futbolista de 39 años y exmediocentro de la escuadra rímense, Rinaldo Cruzado, brindó detalles de su vida deportiva, así como peculiares anécdotas vividas luciendo la camiseta celeste.

Sin embargo, no pudo evitar ser consultado sobre el nivel de juego de Alianza Lima, que actualmente se encuentra como líder del Torneo Clausura tras derrotar 1-0 a los Chankas CYC, la tarde de ayer, en la ciudad de Andahuaylas.

"¿Por qué Alianza Lima es el más grande del Perú?", pregunta Sebastián del Solar, a lo cual, Cruzado responde de forma clara: "Por todo, por su gente, hay que estar. Hay que vivir las cosas. Alianza Lima pasó por un montón de cosas, pero el hincha sigue ahí".

Con ello, refleja el gran respaldo que el club blanquiazul tiene y la historia que guarda gracias a todos sus hinchas, que siempre han demostrado estar con ellos "en las buenas y en las malas".

"Hemos vivido cosas muy difíciles, por decirlo así, y tú ves al hincha que sigue amando a su club, que sigue yendo al estadio", expresó el exjugador de Cristal.

Rendido por hinchas blanquiazules

Para finalizar, una vez más resaltó la importancia que tiene que los hinchas siempre demuestren toda su pasión por "el equipo de sus amores", un sentimiento difícil de comparar.

"Tú ves el sentimiento del hincha, no puedo compararlo con otro porque solamente me he identificado con mi club", concluyó en 'Entre ceja y ceja'.

Alianza Lima venció a Los Chankas

El club Íntimo logró obtener una victoria ante los Chankas gracias al gol de Pablo Sabbag. Si bien en el partido hubo situaciones adversas -un gol de Catriel Cabellos anulado-, el equipo de Mariano Soso se mostró paciente y persistente buscando una chance a su favor, consiguiéndola en los minutos finales del encuentro.

Con ello, Alianza Lima suma 20 puntos y en su próximo partido contra Carlos Mannucci, por la fecha 10 del Clausura, saldrán decididos a conseguir un nuevo triunfo que los ayude a alejarse de su eterno rival, Universitario de Deportes y estar cada vez más cerca de salir campeones.

De esta manera, el exjugador de Sporting Cristal, Rinaldo Cruzado, dejó impactados a todos al no dudar en asegurar que Alianza Lima es el más grande equipo del Perú.