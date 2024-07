¡Explotó! Periodista deportivo SEPULTA a Jefferson Farfán y a Enfocados: "Pobres diablos"

El podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, 'Enfocados', ha generado reacciones y opiniones diversas, pero para el periodista deportivo, Gustavo Barnechea, este solo demuestra una mala actitud de parte de sus protagonistas.

Barnechea publicó un video en su cuenta de TikTok, donde arremetió contra los conductores del programa, alegando que muestran una soberbia injustificada.

🗣️🔥Gustavo Barnechea reaparece en TikTok y habla fuerte sobre el estilo de "Enfocados", el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizazola: "No le han ganado a nadie, por favor, acomplejados muchachos, pisapajas del lenguaje, que no son capaces de expresar una idea decente y con... pic.twitter.com/4qS27ZB8MT

El experimentado periodista no se guardó nada, y tildó de 'pobres diablos' a los exfutbolistas, haciendo énfasis que sus propios seguidores enaltecen las actitudes erróneas que muestran en el podcast.

"Es denigrante que se expresen de cualquiera que no sea amigo de ellos como si fueran unos pobres diablos. Lo peor es que todos sus seguidores no solo los celebran, sino que ellos no se dan cuenta de que son seres inferiores, de menor calidad o dignidad", añadió.

Barnechea también se refirió a las declaraciones que hicieron Farfán y Guizasola sobre otros jugadores, como Paco Bazán, con el que tuvieron un fuerte intercambio de palabras entre medios.

El comunicador culminó su mensaje arremetiendo contra las jergas y la forma de expresión de los conductores de Enfocados, señalando que si bien se puede ser gracioso, el llegar a la soberbia es caer en actitudes negativas.

"Acomplejados, pisapajas del lenguaje, que no son capaces de expresar una idea decente. Ser divertido o gracioso está muy bien, pero no te crezcas más de lo que vales, porque pareces payaso de circo barato", precisó.

Otro que tuvo críticas hacia el programa, fue el exfutbolista de Alianza Lima, Reimond Manco, que indicó su percepción respecto a cómo Farfán y su primo estaban llevando sus comentarios hacia otros jugadores.

"Está lucrando a costillas de otros. Tú sabes muchas cosas que yo he contado, dime no sería bomba. Son cosas que yo puedo contar a amigos internamente, creo que hay formas. Estoy seguro de que si hay alguien que quiere meterse en este medio y tuviera la información que yo tengo, no la piensa dos veces, y encima el barro con ventilador y que salpique a quien salpique. Se llamaría 'Embarrados', pero no puedo y no quiero entrar a una guerra", mencionó.