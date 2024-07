¿Por qué dejó Unión Comercio? Reimond Manco y su impactante confesión antes del Clausura

El futbolista Reimond Manco vuelve a sorprender a todos al anunciar el motivo que hay detrás de su drástica decisión de dejar al equipo de Unión Comercio a poco de iniciarse el Torneo Clausura.

A inicios de mayo de 2024, Unión Comercio incorporó a su equipo al atacante de 33 años, Reimond Manco para reforzar el nivel de juego y lograr obtener favorables resultados en los partidos de la Liga 1.

Sin embargo, durante una entrevista dada al programa de Horacio Zimmerman y Pedro García, 'Rei' reveló que no está entrenando con su equipo porque tuvo una lesión que "frustra todos sus planes".

"Me lesioné y me frustré ya a poco tiempo para que comience el Torneo Clausura. Me desgarré feo, me recuperé y me volví a desgarrar. Tengo que ponerme bien y no puedo ser tan insensato", comentó Manco en 'Doble Punta'.