¡Explotó! Ricardo Gareca RESPONDE DURAMENTE a críticas de Arturo Vidal sobre el juego de Chile

Ricardo Gareca no la pasa nada bien en Chile, pues su equipo sufrió una durísima derrota en su último partido de Eliminatorias, la cual fue criticada por Arturo Vidal. Sin embargo, el 'Tigre' no esperó nada para responderle al jugador de Colo Colo.

En una reciente rueda de prensa brindada para los medios del país, Gareca manifestó sentirse ofuscado por las críticas del 'Rey', pero que no responderá ni se inmutará a las mismas pues siempre ha respetado opiniones ajenas.

"Las opiniones de ustedes, de los jugadores, son opiniones de las que no voy a polemizar mientras no haya una agresión física. Siempre hemos sido respetuosos con las opiniones y no a todo el mundo le gusta como trabaja para hacer en el campo de juego, entonces, tenemos que aceptar la crítica y estoy preparado para eso", declaró.

El extécnico de Perú reiteró que no tiene intención alguna de entrar en debates polémicos e innecesarios, encontrándose netamente concentrado en conseguir un triunfo con su selección, la cual enfrentará a Bolivia este martes a las 16:00 horas.

"No me permito entrar a generalizar y entrar en polémica porque el martes tenemos que salir a jugar, formar un equipo, es mucho esa situación para empezar a polemizar, más con un referente como Arturo Vidal que es una voz autorizada. No tengo problemas con nadie y no me compete a mí trasladar más preocupación a la selección", comentó.