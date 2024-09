¡Pablo Sabbag es campeón! Delantero de Alianza Lima marcó con Siria y se coronó en la Copa Intercontinental

Pablo Sabbag vive un gran momento, pues tras recuperarse de su lesión, volvió a marcar con la selección de Siria frente a India, en un partido que le permitió coronarse como campeón de la Copa Intercontinental.

Además de llevar una racha goleadora importante con Alianza Lima, Sabbag está teniendo recorrido en esta nueva fecha de amistosos FIFA. Si bien frente al cuadro hindú no partió como titular, tuvo una correcta participación como delantero de recambio.

El cuadro sirio se mostró dominante frente a su par de India, anotando diferencias rápidamente gracias a un gol de Mahmoud Al-Aswad. Sabbag ingresó a los 58 minutos, en reemplazo de Shamoun, y rápidamente, su combinado nacional ganó versatilidad ofensiva y mucha presión en área rival.

Daleho Irandust amplió la ventaja pocos minutos, y ya al final del partido, Sabbag empujaría un balón salido de un contragolpe, cerrando una importante goleada que revalida el poderío sirio en su confederación.

Recordemos que en esta Copa Intercontinental, previamente el equipo del atacante de Alianza Lima derrotó a las Islas Mauricio por 2-0. Sabbag también aparecería en dicho cotejo, brindando una asistencia decisiva.

Como muchos hinchas blanquiazules recordarán, el delantero colombiano ha afrontado un proceso complicado de recuperación. En 2023, empezó con pie derecho siendo el mejor futbolista del Torneo Apertura, pero una grave lesión lo condenó a perder continuidad en la segunda mitad de temporada.

El pasado febrero, recibió una dura patada en el tobillo izquierdo, la cual fue diagnosticada como un pinzamiento posterior, lo que requirió de una intervención quirúrgica, realizada en los Estados Unidos,.

La rehabilitación total de Sabbag fue complicada, y en medio de varios cuestionamientos, pues el futbolista se mostraba realizando diversas actividades en redes sociales. No sería hasta el amistoso contra Bolívar, disputado el pasado junio, que volvería a la acción.

"Se habla mucho de mi tobillo, hay mucha gente que opina sin saber la verdad, yo sigo trabajando, esperando mi oportunidad. Solo que hay buenos delanteros en el equipo, así que me ha tocado esperar. Hoy me tocó y espero que me siga tocando en los próximos partidos", comentó para L1 Max en su momento.