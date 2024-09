Bolivia vs. Venezuela: Partido por Eliminatorias rompe insólito récord nunca antes visto en el fútbol

Bolivia recibe a Venezuela por la séptima fecha de las Eliminatorias, y si bien este encuentro no parece tener un atractivo contundente, romperá un insólito récord nunca antes alcanzado en las Eliminatorias.

El partido se disputará en la pequeña ciudad de El Alto, ubicada a pocas horas de La Paz. Esta localidad está ubicada a más de 4150 metros sobre el nivel del mar, siendo una de las comunidades con mayor altitud de todo el mundo.

En consecuencia, este partido por Eliminatorias a disputarse en el Estadio Municipal El Alto se ha convertido en el choque con mayor altitud disputado no solo en clasificatorias sudamericanas, sino alrededor del mundo.

Si bien uno podría pensar que en países de Asia, como Nepal, puedan haber campos de fútbol profesional a una enorme altitud, estos no están ubicados en montañas o planos elevados como la puna boliviana.

Lo más sorprendente de este recinto es que tiene menos capacidad que el Hernando Siles de La Paz, recinto deportivo en el que la 'Verde' se ha acostumbrado a jugar, y que tiene un aforo máximo de 40,000 asistentes, a diferencia de los 26.000 que puede albergar El Alto.

El propio técnico del combinado boliviano, Óscar Villegas, señaló que esta clase de detalles permitirán a su combinado sofocar aún más a un rival acostumbrado a jugar en el plano.

"El fútbol está hecho de detalles, no quiere decir que con este cambio de estadio vamos a ganar. Intentaremos ser lo más intensos posibles, por la necesidad que tenemos", declaró previo al cotejo.

La 'Vinotinto' comenzó su aclimatación hace pocos días, preparando a sus jugadores con respiradores de oxígeno y cámaras hiperbáricas, ante la necesidad de evitar a toda coste la poca oxigenación que pueda generar el mal de altura.

"No me gusta mucho hablar de la altura. Sabemos que hay que jugar y debemos prepararnos. El cuerpo médico está trabajando en ello. Hay algunos jugadores que les afecta y a otros no. Debemos mantener la concentración y hacer un partido inteligente. Debemos agarrar de a poco el ritmo de la pelota. Con los minutos iremos viendo si es más rápido o lento", comentó Fernando Batista.