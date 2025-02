Fabián Bustos arremete contra el arbitraje tras victoria de Universitario: "Tomen cartas en el asunto"

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, arremetió contra el arbitraje del partido ante Cienciano en el Estadio Monumental, a pesar de su victoria 3-2.

En conferencia de prensa, el estratega argentino indicó que en el gol del empate 1-1 a favor de Cienciano, hubo un empujón previo de Carlos Garcés sobre Williams Riveros.

En su opinión, esa acción del delantero ecuatoriano desestabilizó al defensor paraguayo, lo que permitió que los demás jugadores del 'Papá' pudieran aprovechar la situación: Miguel Torrejón pivotó el despeje y Juan Romagnoli cabeceó para superar a Sebastián Britos.

Asimismo, Fabián Bustos manifestó que el árbitro principal, en este caso Bruno Pérez, no debería basarse únicamente en lo que le indican desde el VAR, sino que debería estar obligado a revisar la repetición de la jugada.

En esa misma línea, el director técnico consideró que sus comentarios podrían acarrearle consecuencias o incluso una sanción, pero sintió la necesidad de compartir su sentir al considerar que hubo una injusticia en la decisión arbitral durante el partido contra Cienciano.

"No fue ni siquiera a ver, a todos los árbitros y a los encargados de los árbitros necesito que por favor tomen cartas en el asunto. Queremos justicia, que se vea, si hay el VAR vamos a ver la jugada, que no decida el de arriba, que decida el que pita, no puede decidir el de arriba. Yo vi la jugada al instante, hay un empujón, entonces anda a ver, si después no cobras es otro tema", dijo a la prensa.