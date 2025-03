Fabián Bustos minimiza discusión entre Rodrigo Ureña y Williams Riveros: "Son cosas normales"

03/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, minimizó la discusión que tuvieron Rodrigo Ureña y Williams Riveros en pleno partido ante Alianza Universidad, asegurando que esto es normal en el fútbol.

Fabián Bustos sobre discusión de sus jugadores

En conferencia de prensa, el estratega argentino indicó que a él también ha discutido con un compañero cuando era jugador y apuntó que, si sus jugadores no tuvieran esa intensidad, no habrían obtenido tantos logros.

"Son cosas normales que pasan. En toda mi carrera, ya sea como jugador, me ha pasado. Me ha pasado como jugador que mis compañeros han tenido una discusión. Como entrenador también me ha pasado, son cosas normales. Si no tuvieran esa hambre, hoy acaban de conseguir el récord del fútbol peruano jugando como local", declaró.

Asimismo, Fabián Bustos explicó que estaba incómodo en el primer tiempo ante el conjunto de Huánuco, debido a que no le había gustado la falta de efectividad de sus dirigidos.

"No estaba molesto porque tenían la pelota. Lo que no me había gustado del todo era que no estábamos finos como para justificar el resultado en el primer tiempo porque nos tendríamos que haber ido al descanso con una diferencia de gol que nos pudiera haber dado tranquilidad. Creo que el primer tiempo pasó por no finalizar mejor. Ya en el segundo tiempo pudimos estar mejor en esa parte", agregó.

¡ATENTO AHÍ! Fabián Bustos 🧠, DT de @Universitario 🟠, también se refirió a los incidentes y discusiones que hubo entre jugadores de su plantel en el partido de hoy ⚽. #TorneoAperturaXGOLPERU pic.twitter.com/5kLa8vFezR — GOLPERU (@GOLPERUoficial) March 3, 2025

Ureña explica motivo de su discusión con Riveros

Al ser consultado por la discusión, Ureña explicó con detalles el motivo del fuerte intercambio de palabras que tuvo con Williams Riveros, afirmando que todo fue parte del juego, que lo considera como un hermano y que finalmente ambos se equivocaron

"Son cosas que quedan ahí en el partido. Discusiones que por ahí no deberían pasar. Yo en lo personal me equivoqué, se equivocó él. Pedimos disculpas. Somos gente adulta. Es como mi hermano también (...) Con el 'Paragua' concentro todas las noches con él. Desde que llegué acá no he concentrado con otra persona que no esa él", mencionó.

En esa misma línea, el 'Pitbull' se animó a bromear con la situación, afirmando que pasa mucho más tiempo con Riveros que con su esposa.

"Somos una familia, en todas las familias también hay peleas, hay discusiones. También somos gente adulta que podemos relacionarnos y hablar las cosas de buena forma. No es necesario tampoco llegar a los golpes o cometer alguna estupidez menos en nuestra casa con nuestra gente", añadió.

De esta manera, Fabián Bustos señaló que la discusión entre Rodrigo Ureña y Williams Riveros es algo normal en el fútbol.