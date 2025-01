¿Felipe Chávez apostará por Alemania tras su exclusión del Sudamericano por Perú? Esto dijo su agente

La Selección Peruana Sub-20 debutó en el Sudamericano a jugarse en Venezuela enfrentando a su similar de Paraguay. El equipo de Chemo del Solar buscará conseguir por primera vez en la historia un boleto al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile a mediados de este 2025.

Días antes de este arranque, se armó una gran polémica al conocer que la joya del Bayern Múnich, Felipe Chávez, quedaba fuera de la nómina oficial para disputar esta competición. El propio entrenador explicó los motivos para no considerar al elemento del cuadro bávaro.

Por ello, Exitosa Deportes conversó con el representante y hermano de Felipe Chávez, Fabián Chávez, para conocer sus sensaciones luego que el delantero quedará fuera de la Selección Peruana Sub-20.

Como es sabido, el atacante viene destacando en Bayern Múnich por lo que ante el rechazo de la Bicolor, Alemania podría llamarlo para integrar sus selecciones juveniles.

Ante esta posibilidad, el agente de Felipe Chávez aseguró que no descartan nada aunque dejó en claro que su hermano está enfocado en dar lo mejor de sí con su equipo. Además, precisó que de llegar a darse esta oportunidad, deberá olvidar la chance de volver a Perú.

"La verdad es que no tenemos ninguna expectativa porque ahorita está enfocado al 100% en su club. Si Alemania decide convocarlo, Felipe tendrá que hacerse el pensamiento de que no hay regreso a la Selección Peruana, pero eso será decisión de la Selección alemana. Por ahora, su único enfoque es su club", indicó.

En esa misma línea, Fabián Chávez señaló que desconocen las razones para que Chemo del Solar decidiera dejar fuera a su hermano del combinado patrio, pero indicó que su edad (17 años) no fue la razón principal para su exclusión de la lista oficial.

"Con respecto a su edad, es algo que aparentemente no forma parte de la decisión final o no era clave para la decisión. No siento que fue clave para la decisión de no convocar a Felipe porque también llamó a jugadores de la misma edad o incluso más jóvenes que él", añadió.