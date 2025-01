Chemo del Solar explicó sus razones para dejar fuera a Felipe Chávez, joya del Bayern Múnich, de la sub 20

La Selección Peruana Sub-20 continúa con su preparación para afrontar el Sudamericano de la categoría a jugarse en Venezuela. En los últimas días, una decisión de su entrenador, José Guillermo Del Solar, ha causado gran polémica al dejar fuera de la lista final de este importante torneo a un futbolista del Bayern Múnich, Felipe Chávez.

El peruano alemán se ha venido destacando en la última temporada por lo que fue promovido al primer equipo del gigante muniqués a pesar de sus cortos 17 años. Esto parecía indicar que sería uno de los fijos para integrar la nómina definitiva de la Bicolor, aunque ello finalmente no se dio.

Durante uno de sus últimos entrenamientos en Videna, José Guillermo del Solar conversó unos minutos con la prensa y, como era de esperarse, fue consultado sobre la ausencia de Felipe Chávez. El estratega nacional fue tajante en su respuesta al asegurar que durante todo su proceso ha considerado que hay jugadores que se encuentran en un mejor nivel que dicho futbolista por lo que decidió no tomarlo en cuenta.

"Cuando yo he hecho una evaluación de los partidos amistoso y de los entrenamientos de los jugadores que venían del extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él para afrontar este Sudamericano. Esto no quiere decir que probablemente en el próximo Sudamericano va ser una de las figuras de Perú, pero en estos momentos creo que hay chicos que han entrenado conmigo y según mi criterio, están mejor que él y por eso no está en la lista final", precisó.