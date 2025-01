Sin Felipe Chávez: Selección Peruana Sub-20 presentó su lista oficial para el Sudamericano de la categoría

Quedan pocos días para que la Selección Peruana Sub-20 debute en el Sudamericano de la categoría a jugarse en Venezuela. El combinado patrio jugará ante su similar de Paraguay el jueves 23 de enero desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Metropolitano de Lara.

Por ello, este domingo, José Guillermo del Solar presentó la nómina oficial de la Bicolor la cual se dio a conocer mediante las redes sociales. En ella se logra apreciar a los mejores elementos de nuestro balompié, salvo por la ausencia de Felipe Chávez, joya del Bayern Múnich.

En la zona defensiva, los que más se destacan son Alejandro Pósito y Fabrizio Lora de Sporting Cristal, Mateo Arakaki de Alianza Lima y Axel Cabellos de Racing Club de Argentina. En el medio campo resaltan Ian Wisdon del equipo rimense y Álvaro Rojas del elenco crema.

Bassco Soyer es otro de los que podría se figura en ataque en el Sudamericano, al igual que Víctor Guzmán, Juan Pablo Goicochea y la joya rimense, Maxloren Castro.

Es importante precisar que el torneo organizado por Conmebol otorgará cuatro cupos al Mundial Sub-20 que se disputará en este 2025 en Chile.

La nómina oficial de la Selección Peruana Sub-20.

Una de las ausencias más llamativas en esta Selección es la de Felipe Chávez. La joya de Bayern Múnich de solo 17 años era el llamado a ser la sorpresa del combinado nacional dirigido por Chemo. Sin embargo, el entrenador Del Solar decidió dejarlo afuera de la convocatoria asegurando que hay mejores jugadores que él y que su edad le da chance de poder jugar la siguiente competición de la categoría.

"Cuando yo he hecho una evaluación de los partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que venían del extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él para afrontar este Sudamericano. Esto no quiere decir que probablemente en el próximo Sudamericano va ser una de las figuras de Perú, pero en estos momentos creo que hay chicos que han entrenado conmigo y según mi criterio, están mejor que él y por eso no está en la lista final", indicó días atrás.