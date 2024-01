Figura de 'La Roja' llena de elogios a Gareca y recuerda su exitoso paso en Perú: "Le fue muy bien"

La llegada de Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, a Chile causa expectación no solo a los hinchas del conjunto sureño sino también entre los propios futbolistas que integran a 'La Roja', así lo dio a conocer una de sus figuras.

Durante diálogo con TNT Sport, el delantero Ben Brereton dijo estar enterado de las novedades en la Federación Chilena de Fútbol, así como del éxito que tuvo 'El Tigre' comandando al conjunto peruano.

"Sí, obviamente vi la noticia en redes sociales. En verdad, no sé mucho sobre él, porque no he tenido el gusto de conocerlo. Claro que sí sabía sobre el éxito que tuvo, ha tenido una gran carrera y también le fue muy bien en Perú", aseguró.