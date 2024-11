Fossati se pronuncia tras liberación de Agustín Lozano: "Las vacaciones servirán para analizar lo que se hizo mal"

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se pronunció luego de que el Poder Judicial (PJ) decidiera revocar la detención preliminar de Agustín Lozano por el caso 'Los Galácticos'.

En declaraciones a los medios uruguayos, el 'Nonno' aseguró que el receso de las Eliminatorias permitirá analizar el momento de la Selección Peruana y que la situación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se normalice.

Asimismo, Jorge Fossati indicó que aceptó ser entrenador de la 'Blanquirroja' porque estaba convencido de que debía retribuir el cariño que le brinda el hincha peruano. Por otro lado, apuntó que se ha incrementado el nivel de las selecciones sudamericanas.

"Nadie me puso un revólver en el pecho. Lo hice convencido con mis compañeros que podíamos dar una mano y por retribuir el cariño enorme del aficionado peruano (...) Creo que lo que ha cambiado, si me hablas de hace 20 años, había equipos fuertes y equipos accesibles y me parece que hoy cambió lo de accesibles por menos fuertes", agregó.