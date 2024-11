Carlos Zambrano y su 'EXPLOSIVA' reacción con hincha que intentó grabarlo: "Te doy un guantazo"

Carlos Zambrano vuelve a llamar la atención y esta vez no por sus habilidades en el balompié, sino por el altercado que tuvo con un hincha en plena calle. El 'León' no habría soportado que el aficionado lo grabara, según el video difundido por el influencer Ric La Torre.

Según las imágenes difundidas se ve al jugador de la Selección Peruana visiblemente molesto y alterado rodeado de varias personas que intentan calmarlo, ya que empieza a recriminar a un aficionado por intentar grabarlo mientras caminaba por las calles del distrito de Miraflores, el último fin de semana.

A pesar de que no se explica el motivo por el cual, el 'León' reaccionó de esa forma, muchos de los seguidores lo cuestionaron, puesto que incluso amenazó al hincha con "darle un guantazo" si no le hacía caso y bajaba su cámara.

"Me grabas una vez más y te meto un 'guantazo'", se escucha decir al futbolista peruano, completamente ofuscado y protagonizando un escándalo ante la mirada de los demás transeúntes.

Hasta el momento, Zambrano no ha emitido algún comunicado oficial explicando qué pasó realmente y tratar de calmar a sus aficionados, quienes al ver la escena dejaron sus más 'picantes' comentarios.

Como era de esperarse, la escena generó gran debate entre los internautas. Algunos apoyaron al 'Káiser' asegurando que si bien es una figura pública, las personas deberían aprender a respetar su privacidad y no "acosarlo" cada vez que sale a la calle; sin embargo, otros lo cuestionaron por no dejar que lo graben y tomarse fotos junto a él, ya que para muchos es su 'ejemplo a seguir'.

"La gente no respeta la tranquilidad y privacidad de las personas", "deberían respetarlo", "toda acción tiene una reacción", "si te graban en la calle no puedes hacer nada", "ni Messi se atrevió tanto", "el ser una persona pública no quiere decir que las demás personas le quiten su privacidad", "es persona pública y desde ese punto tiene que estar expuesto a este tipo de acciones", expresaron en TikTok.