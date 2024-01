¿Frustración en Alianza Lima? Hinchas exigen fichaje de Guerrero tras falla de Waterman

22/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En un enfrentamiento internacional previo al arranque de la Liga 1 2024, Alianza Lima igualó 0-0 contra la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, el desempeño del delantero Cecilio Waterman generó críticas por parte de los hinchas, quienes expresaron su descontento y exigieron el regreso de Paolo Guerrero. Las redes sociales se inundaron de comentarios cuestionando la capacidad goleadora del panameño y abogando por el reingreso del 'Depredador'.

Waterman decepciona a hinchas

Cecilio Waterman, titular en el partido amistoso, protagonizó una situación clave al fallar una oportunidad clara de gol, desatando la frustración entre los hinchas blanquiazules. Los comentarios en redes sociales reflejaron la decepción de la afición, destacando la falta de contundencia del panameño y la necesidad de reforzar la delantera con un jugador de la talla de Paolo Guerrero.

Piden fichaje de Paolo Guerrero

Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde los hinchas de Alianza Lima expresaron su deseo de contar con Paolo Guerrero en el equipo. Comentarios como "Waterman no asegura nada, ¿por qué no llegó Guerrero?", "En fútbol, Waterman no es ni la uña de Guerrero", y "Después de ver a Waterman, haría el esfuerzo por traer a Guerrero" inundaron las redes sociales, destacando la insatisfacción ante el rendimiento del atacante panameño.

¿El regreso de Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero, actualmente agente libre tras su paso por LDU de Quito, se presenta como una opción deseada por la hinchada. A pesar de su manifestado deseo de vestir la camiseta íntima, el gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, descartó su incorporación para la actual temporada.

Recomendación a Waterman

Antes del amistoso, Cecilio Waterman sorprendió al revelar que su compatriota Alberto Quintero, exjugador de Universitario de Deportes, le había recomendado aceptar la propuesta de Alianza Lima. A pesar de ser de la 'U', el panameño nacionalizado peruano destacó la pasión de la hinchada blanquiazul.

"Hablé con 'Chiquitín', quien me comentó que venga para Alianza. A pesar de que él es de Universitario, me dijo que la gente era muy apasionada y eso lo pude reafirmar en la Noche Blanquiazul. Así que estoy muy contento de estar acá", declaró Waterman para diario El Diez.

Alianza Lima en la Liga 1 2024

Alianza Lima se prepara para su enfrentamiento en la fecha 1 contra César Vallejos el 28 de enero en el Estadio Nacional. Este será transmitido por la señal de Liga 1 Max. Posteriormente, el equipo afrontará duelos ante Alianza Atlético de Sullana como visitante y Universitario de Deportes en casa, reviviendo el clásico del fútbol peruano.

La exigencia de los hinchas de Alianza Lima por el fichaje de Paolo Guerrero refleja no solo la desilusión por las fallas de Cecilio Waterman, sino también el anhelo de contar con un referente que revitalice las expectativas.