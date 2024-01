¡Fuerte y claro! Jesús Barco y Sport Boys sueñan con una gran temporada: "Queremos estar arriba"

Jesús Barco fue figura en la presentación de Sport Boys y, tras la gran victoria por 3 a 1 ante The Strongest de Bolivia en el Trofeo Lizárraga, agradeció el apoyo de toda la hinchada rosada y dejó en claro cuál es el objetivo del equipo para esta temporada 2024.

Las palabras del jugador 'chalaco' tuvieron lugar en la conferencia prensa este domingo 21 de enero, donde fue consultado por su gran actuación luego de anotar un doblete frente al conjunto boliviano.

Allí, Jesús Barco no ocultó la felicidad que siente por este momento que está viviendo en su carrera y aseguró que tenían que ser recíprocos con todos espectadores que se dieron cita en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Además, el mediocampista peruano se refirió a los tantos que ha venido anotando con camiseta de Sport Boys y señaló que se debe a la posición en la que está siendo utilizado por el entrenador 'chalaco', Fernando Gamboa.

No obstante, Jesús Barco dejó en claro que, lo importante es que el equipo gana independientemente de quien sea el autor de los goles. Y es que, en sus propias palabras, este año quieren ser protagonistas y pelear por los primeros puestos.

"Estoy en una posición donde me permite llegar un poco más al área. Me ha tocado marcar goles, pero acá el trabajo es de todo el grupo. Si bien es cierto, me ha tocado hacer goles, pero sin la ayuda del compañero no sería posible. No importa quien haga los goles, importa que el club gane. Estar arriba es lo que queremos", agregó.