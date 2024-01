Cura hincha de Cristal bromea a hinchas de Universitario por gol de "17 toques": "No se vayan a deprimir"

Un cura sorprendió a todos en las redes sociales tras no dudar en demostrar ser hincha de Sporting Cristal y recordar el gol de '17 toques' que realizó el club rimense contra Universitario de Deportes en 1994, alegando que los fanáticos del equipo crema se deprimirían al recordar su derrota.

Muchas personas aprovechan cada momento para dar a conocer cuál es el "equipo de sus amores" del fútbol nacional, entre los cuales destacan Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros, por lo cual no pierden la oportunidad de acudir a sus encuentros deportivos para alentarlos "en las buenas y las malas".

En el material audiovisual, de un minuto y 43 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un sacerdote llamado Carlos Rosell, se pone al centro y le pregunta a sus feligreses si lo conocían muy bien hasta el punto de saber cuál era su equipo favorito, a lo cual todos respondieron a una sola voz: ¡Sporting Cristal!

"El cielo es celeste, el cielo es el color de la Virgen. Lo que voy a contarles va a traer bonitos recuerdos a los hinchas del Cristal, pero no a los de la 'U', ¡lo siento!" , comentó el cura.

Entre risas, el hombre de Dios decidió relatar una etapa de la historia futbolística del cuadro rimense ante la 'U', donde lograron vencerlo con el famoso gol de '17 toques' el 20 de julio de 1994, que terminó con una victoria de 2-0, en el Estadio Nacional.

"El 20 de julio de 1994, yo grité con emoción uno de los mejores goles que he visto en mi vida, ¿qué pasó el 20 de julio de 1994? Sporting Cristal le gana a la U, y hace un gol con 17 toques. ¿Se acuerdan los hinchas de Cristal de mi edad? Está grabado en YouTube, que los hinchas de la U no lo vean porque se van a deprimir, es el gol de los 17 toques. Cristal hace 17 toques y gol, la 'U' no tocó la bola, eso se llama: triangulación. Hoy voy a hablarles de las triangulaciones de Dios", concluyó, generando gran revuelo entre los internautas de la famosa plataforma china.