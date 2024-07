Futbolista de la UCV se atrevió a encarar a Paolo Guerrero: "Casi se van a las manos"

16/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero vuelve a ser el centro de atención en la prensa deportiva tras negarse a enfrentar a Alianza Lima. Este incidente ha generado tensiones en el vestuario de la Universidad César Vallejo, donde un futbolista confrontó al delantero peruano, intensificando la controversia.

¿Quién confrontó a Paolo Guerrero?

El periodista Bruno Cabala informó que un exjugador de Sporting Cristal tuvo una acalorada discusión con Paolo Guerrero después de que este se negara a jugar contra Alianza Lima.

"Paolo Guerrero tuvo una fuerte discusión con un jugador de Vallejo, un exlateral de Sporting Cristal; y de ahí, con 'Chicho' Salas, incluso algunos mencionan que casi se van a las manos", señaló Bruno Cabala.

Más tarde, en el programa de YouTube 'Desmarcados', Mauricio Loret de Mola corroboró que el jugador en cuestión era el defensor Johan Madrid.

"En el vestuario, hubo conversaciones subidas de tono e incluso algún tipo de confrontación de jugadores. El ambiente no es el mejor. Hubo un intercambio de palabras, algún intercambio hubo con Madrid también", explicó Loret de Mola.

Por otro lado, Carlos Grados, arquero titular de César Vallejo, también se refirió a la polémica en torno a Paolo Guerrero. En sus declaraciones, aseguró que la situación es un asunto entre el 'Depredador' y los directivos del club.

"Es cosa de Paolo con los directivos. Estamos tranquilos, estamos bien, estamos más unidos que nunca y vamos a tratar de resolver esto de la mejor manera posible e internamente. Estoy seguro que el club lo va a manejar de una buena manera", declaró.

Añadió que no le corresponde decirle a Paolo Guerrero qué debe o no debe hacer. "Yo no soy nadie para decir lo que tenga que hacer o no hacer Paolo. Está muy grandecito para saber lo que hace. Yo creo que Paolo, en su momento, dará la cara y tocará ese tema. Creo que yo ni ninguno de mis compañeros debemos hablar de eso", concluyó.

Jefferson Farfán defiende a Guerrero

Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje críptico que parece dirigido a Guillermo 'Chicho' Salas tras el tenso episodio con Paolo Guerrero.

"Tranquilo, hermano, pronto se sabrá la verdad de la milanesa. Otra vez lo hizo el falso", escribió Jefferson Farfán en su cuenta oficial de Instagram, añadiendo más intriga a la controversia.

La polémica en torno a Paolo Guerrero continúa generando tensiones dentro y fuera del campo. Su negativa a entrar al partido y el enfrentamiento con un futbolista de su equipo han desatado reacciones que evidencian la complicada situación que se vive en la Universidad César Vallejo.