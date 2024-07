Novia usa vestido tejido a mano y responde a sus críticos en redes sociales: "A mí me encanta"

14/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una novia decidió tejer su vestido de boda, pero no esperaba ser víctima de las críticas de los internautas. Sin embargo, no se quedó callada y decidió responderles de forma contundente mostrando que lo único importante es lo que ella piensa y que a su futuro esposo le guste.

Crítica por tejer su vestido

Muchas mujeres esperan que el día de su boda sea el más memorable de todos, por lo cual, realizan todo lo posible para que cada detalle sea perfecto desde el alquiler del salón de recepción, banquete, iglesia y especialmente, su vestido y el del novio.

Es por ello que Tymesha Triggs, propietaria de Crochet Crochet & Accessories en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, dedicó 30 días sin descanso para crear los atuendos para su gran día.

El vestido estaba adornado con pendientes, guantes y una tiara, todos tejidos a mano demostrando su gran creatividad y originalidad. Asimismo, el traja de Ricardo, su pareja, incluía un sombrero hecho a crochet y un bolsillo ornamental.

Emocionada de poder compartir esa única experiencia en sus redes sociales, Tymesha no creía que así como aparecían quienes los elogiaban por su indumentaria personalizada, también existan aquellos que los criticaban duramente por no querer invertir en un look de mayor valor económico.

Critican su vestido a crochet

Como era de esperarse, entre los buenos comentarios hacia el look de la novia se encontraban: "Esto es absolutamente hermoso... tan talentoso y creativo. Me encanta", "es lo más genial que he visto en mucho tiempo", "¡sí, lo lograste!", "Dios mío, qué idea tan maravillosa y un trabajo bien hecho, felicitaciones. Sigue con el buen trabajo. Bendiciones", mientras que sus detractores señalaban: "un poco más de inversión, qué mal gusto tienes", "debió ser el día perfecto, pero lo arruinaste".

Pero eso no fue todo, ya que Triggs les respondió: "A mí me encanta y solo eso importa", adjuntando imágenes de cómo quedaron los atuendos, no solo de ellos, los novios sino también de las damas de honor.

Tymesha Triggs y su novio lucieron trajes de boda hechos a crochet por ella misma.

De esta manera, una novia no dudó en tejer su propio vestido de boda de color blanco y el de su pareja para tener una celebración única, pero no esperaba ser víctima de ataques y críticas de los internautas, al subir imágenes de sus nupcias en las redes sociales como en Facebook. A pesar de ello, fue tajante con su respuesta como defensa.