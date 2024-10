Gareca VOLVERÁ a Perú: Chile DEFINIÓ el futuro del 'Tigre' ante malos resultados en Eliminatorias

La presión sobre Ricardo Gareca ha aumentado luego de la derrota de Chile por 4-0 ante Colombia, un resultado que dejó a 'La Roja' en el último lugar de la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Según medios chilenos, el entrenador argentino tuvo una conversación clave con los altos mandos de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), en la cual se comprometió a sumar seis puntos en los próximos partidos contra 'La Bicolor' y Venezuela. De no cumplir este objetivo, su futuro en el banquillo de Chile estaría en peligro.

A pesar del respaldo temporal, la situación es delicada para Gareca. La afición chilena no ha tomado bien los recientes resultados, y las críticas se han intensificado.

En declaraciones a la prensa, el 'Tigre' quien es muy recordado en el Perú por su exitoso paso como entrenador de la selección nacional, evitó centrar su discurso en el enfrentamiento especial contra la Selección Peruana de Fútbol.

" Son especiales todos los partidos, hoy es uno de los más importantes y sobre todo por la situación en la que estamos. No es porque sea Perú, ni nada por el estilo, sino porque necesitamos salir de esta situación ", declaró ante los medios de comunicación.

"LA CONTINUIDAD, DE PARTE MÍA, NUNCA ESTUVO EN CUESTIONAMIENTO" #ESPNF360Chile Ricardo Gareca reiteró su compromiso como técnico de #LaRoja y afirmó que "hasta las últimas consecuencias me gustaría estar al lado de los muchachos". pic.twitter.com/TJIv4Fos6Z

Con estos próximos partidos siendo decisivos para su permanencia, el extécnico de Universitario de Deportes regresa a Lima, donde enfrentará a su exequipo, la selección peruana, en lo que promete ser un duelo cargado de emociones y tensión.

Esto, sumado al poco tiempo restante antes de la siguiente fecha doble, ha influido en la decisión de mantener al técnico argentino en su cargo por ahora.

Asimismo, el entrenador 'gaucho' también dejó claro que, aunque no acostumbra a renunciar bajo presión, si las condiciones de su contrato se ven afectadas, su abogado se encargará de resolver la situación.

"No estoy abatido, nunca he estado abatido, a lo mejor es una percepción. Lo que dije es que es mejor reflexionar. No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente, eso fue lo que dije y nunca dije de abandonar algo ni nada por el estilo", agregó.