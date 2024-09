Filtran POLÉMICOS audios de Gareca por derrota de Chile ante Argentina: "Pierden la pelota"

08/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Gareca se encuentra en el 'ojo de la polémica' en Chile tras la derrota de la selección de fútbol ante Argentina por las Eliminatorias. Tras ello se filtraron audios donde el DT de 'La Roja' explota en medio del encuentro deportivo.

¿Qué dijo Gareca por la derrota chilena?

A través de la famosa plataforma china de TikTok, la periodista Malena Marrero dio a conocer algunos audios inéditos y exclusivos donde se escucha a Ricardo Gareca y su comando técnico expresar su molestia por el rendimiento de su equipo.

El 'Tigre' Gareca se ve visiblemente indignado y furioso por la derrota hasta el punto de asegurar que los futbolistas chilenos no son capaces de mantener el balón en su dominio y dejando a sus rivales el total control del partido que terminó con un contundente resultado desfavorable.

"No agarramos la pelota", "Hay que hacer 4-3-1-2", "No aguantan la pelota, pierden la pelota" y "Rápido es ser otra cosa", se escucha expresar al DT de los mapochos. Incluso se le ve intercambiar opinión con otro integrante de su plantel técnico por el juego de su delantero: "Hay que pedirle a Eduardo (Vargas) que aguante una".

Con ello parece indicar que estratega argentino no está en su mejor momento y tiene serios problemas con el equipo chileno, donde incluso algunos de sus futbolistas no dudan en expresar su incomodidad por no lograr una victoria.

¿Gareca contra la prensa chilena?

Tras ser duramente cuestionado por su forma de dirigir a los seleccionados de fútbol de Chile, Gareca no dudó en defenderse y asegurar que la problemática no es un tema solo de su gestión sino que no van a una Copa del Mundo desde hace dos ediciones.

Sin embargo, alegó que aún mantiene la esperanza de lograr clasificar al Mundial 2026, por lo cual seguirá trabajando con el plantel para conseguirlo, a pesar de las críticas de los hinchas.

"Argentina está muy bien en todo aspecto. Es muy difícil enfrentarla. Estadísticamente asusta por la eficacia que tiene, por cómo están anímicamente. El problema que vive Chile no es de ahora... hace dos Mundiales que no va. Mientras matemáticamente haya chances, no voy a perder la fe de clasificar", expresó.

Arturo Vidal 'EXPLOTÓ' contra Gareca

No solo la prensa o los hinchas chilenos cuestionan el trabajo del 'Tigre' sino también jugadores destacados de ese país como Arturo Vidal, quien vio la derrota de su país contra la 'Albiceleste' y calificó a Gareca de "huev..".

"¡Dénsela a Carlitos! ¡Es el único que puede manejar la pelota!", inició gritando para luego arremeter contra el ex DT de Perú: "¡Este hue*** no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino. Tiene que dejar de inventar, el fútbol es muy sencillo".

Es de esta manera, que tras el pedido de renuncia de Ricardo Gareca como DT de Chile se revelaron audios polémicos de él expresando su molestia por la derrota ante Argentina en las Eliminatorias.