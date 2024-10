Gerardo Pelusso llena de elogios a figura de Alianza Lima: "Es un muy buen jugador"

El exentrenador de Alianza Lima, Gerardo Pelusso, llenó de elogios a uno de las máximas figuras del cuadro 'blanquiazul'.

En entrevista con el programa de YouTube, 'Mano a Mano', el exdirector técnico uruguayo indicó que, a pesar de estar desconectado de lo que acontece en el club de La Victoria, destacó las contrataciones de Paolo Guerrero y Sebastián Rodríguez, afirmando que ambos son buenos jugadores.

"Hoy estoy un poco alejado de lo que es Alianza Lima, no estoy viendo el fútbol peruano. Lo último que supe es que Paolo Guerrero fue a jugar; es un muy buen jugador. Sebastián Rodríguez es muy bueno. Me encantaría, me entusiasma la idea de ver a Alianza Lima y a Paolo en Alianza", mencionó.