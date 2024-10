¡Sorprendente! Paolo Guerrero CONFESÓ que pudo haber fichado por un equipo importante de Inglaterra

El goleador histórico de la Selección Peruana de Fútbol y reciente fichaje de Alianza Lima, Paolo Guerrero, reveló que estuvo muy cerca de concretar su pase a un prestigioso club de la Premier League.

En una conversación en el programa DyT, brindó declaraciones sobre cada una de sus etapas de su carrera futbolística. El jugador blanquiazul confirmó que estuvo muy cerca de unirse a uno de los clubes más grandes de Inglaterra, lo que habría marcado un hito en la historia del fútbol peruano, ya que no son muchos los compatriotas que han llegado a una liga tan reconocida.

"Cuando llego al Corinthians, me dije a mí mismo: 'gano el Mundial de Clubes y me vuelvo a ir'. ¿Si tuve oportunidades de volver a Europa? Muchas, pero Corinthians no me quiso vender. La última propuesta llegó del Tottenham, que era un préstamo-compra. Voy con la propuesta a conversar con Edu Gaspar, quien hoy es director deportivo del Arsenal, y le dije 'tengo esto, por favor'. Su respuesta fue: '¿Tú quieres que me mate la torcida, Paolo? ", declaró para el programa mencionado.