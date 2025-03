Gianluca Lapadula sigue sin anotar: Falló penal con Spezia antes de acudir al llamado de la Selección Peruana

Para nadie es un secreto que la Selección Peruana atraviesa por una complicada situación en las Eliminatorias Sudamericanas debido, entre otras cosas, a la sequía que atraviesan sus delanteros. Es más, el equipo de todos solo convirtió 3 tantos en este actual proceso y ninguno de los anotadores fue atacante: Yoshimar Yotún, Alexander Callens y Miguel Araujo.

Esta sequía volvió a ser demostrada por Gianluca Lapadula durante el último encuentro de su equipo Spezia ante Cesena por la fecha 30 de la Serie B. Ahí, el atacante ítalo peruano erró un penal que pudo ser clave para sumar 3 puntos en el camino por el ansiado ascenso a la élite del fútbol italiano.

Corría el minuto 68 cuando el futbolista de la Selección Peruana recibió un pase en cortada que lo dejó casi mano a mano contra el portero rival. El 'Bambino' condujo unos metros, pero casi por llegar al arco, fue derribado por al arquero de Cesena derribándolo dentro del área.

Pese a que la falta fue muy clara, el juez del encuentro no la cobró en un inicio y tuvo que revisar la jugada en el monitor del VAR. Finalmente, Gianluca Lapadula tomó la pelota, la colocó en el punto reglamentario y sacó un remate de zurda el cual fue atajado por el guardameta alargando así su mala racha.

Con esta situación desperdiciada, Lapadula Vargas suma seis meses sin convertir ya que la última vez que lo hizo fue el 29 de septiembre ante Cremonese por la Copa Italia y cuando aún vestía la camiseta de Cagliari.

Tras ello, el seleccionado nacional lamentó haber desperdiciado esta chance y ofreció disculpas a la hinchada de su club.

"Me hubiera gustado definir antes, el portero se acercó y hubo un contacto que derivó en penalti. Lo siento mucho, tanto por el penalti como por otras oportunidades que no supimos aprovechar", inició

Sin embargo, el atacante precisó que el objetivo principal es el ascenso del cual se encuentran muy cerca ya que se ubican en la tercera casilla de la tabla a solo 2 puntos de Pisa, con 57, el cual le daría un cupo directo a la Serie A.

"El objetivo es el oxígeno, es la vida y no puedo negarlo. Hoy lo hicimos muy bien, sólo faltaba el gol que hubiera hecho el día perfecto. No fue así, lo siento mucho pero lo único que puedo hacer es trabajar. Ya he pasado por esto antes y esta es la única manera que conozco", añadió.