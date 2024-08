¡Bombazo! Bryan Reyna podría salir de Belgrano rumbo a histórico equipo de la Serie A

La mala relación de Bryan Reyna con su entrenador en Belgrano, Juan Cruz, habrían llevado al peruano a buscar salir lo antes posible de su equipo, y según reportes, el peruano podría salir a un histórico cuadro de la Serie A.

Según el periodista Gian Franco Zelaya, Belgrano estaría negociando con dos equipos para vender a jugadores. Los conjuntos en cuestión serían Boca Juniors, de Argentina, y la Fiorentina, de Italia.

El informante comenta que Reyna tendría cualidades perfectas para aportar en ambos equipos, sobre todo porque ambos presentan bajas en la posición en la que juega, el extremo derecho.

Si bien no se tiene mayor información de un presunto traspaso de Reyna a la 'Fiore', es importante mencionar que el principal delantero del conjunto 'morado', Nicolás Gonzáles, recientemente fue vendido a la Juventus.

Esto llevaría al otro extremo, el marfileño Christian Kouamé, a jugar como delantero central, dejando libre el sector izquierdo del campo. Precisamente, es el lado donde Reyna más acostumbrado está a jugar.

Su velocidad, regate e intensidad ofensiva son cualidades más que atractivas para los equipos italianos, acostumbrados a contratar delanteros de dicho perfil. Otro punto a su favor es su módico precio, el cual no pasa de los 2 millones de euros.

En el más reciente partido de Belgrano, los hinchas del cuadro 'pirata' pidieron con fuertes cánticos el ingreso de Bryan Reyna, lo que despertó la ira de su entrenador, Juan Cruz, quien se pronunció fuertemente sobre el futbolista.

"Yo a Reyna lo veo toda la semana y él tiene que entender que el futbol argentino necesita un jugador que haga cierta funciones en equipo, somos un equipo que juega colectivamente. Y creo que en este momento tiene que dar más, por eso no juega, no está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. La gente no sabe, pero el otro día le tocó entrar, jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tenía que marcar", comentó.