"Hablé 3 veces con él": Fabián Bustos cuenta cómo se vivió la EXPECTATIVA de la llegada de Ruidíaz a su equipo

Fabián Bustos dejó de ser entrenador de Universitario y tras su salida del club reveló algunas cosas desde la interna como lo que el fallido regreso de Raúl Ruidíaz. El estratega argentino comentó que se dijeron muchas cosas que no son ciertas respecto al caso.

La gran pregunta y queja de los hinchas de Universitario es porqué no se pudo concretar la vuelta de Ruidíaz. Uno de los temas de lo que adolece la U es la falta de efectividad de sus delanteros, sobre todo de aquellos que llegaron para reforzar dicha zona.

Ahora con la contratación de la 'Pulga' por parte de Atlético Grau, el fanático 'crema' mostró su enojo con la administración. Sin embargo, el ahora extécnico del club respondió porque el atacante finalmente no llegó al equipo y cómo esa incertidumbre afectó al grupo.

En una entrevista para la señal de 'L1 MAX', Fabián Bustos respondió a la interrogante presentada. Allí el estratega confirmó que sí se buscó la vuelta de Ruidíaz y que incluso llegó a contactarse con él en 3 ocasiones en para que se sume al equipo de la temporada 2024.

"Yo hable con él 3 veces el año pasado y me di cuenta que era un ganador, un jugador exitoso. Lamentablemente por cosas, no de la U sino de él, no se pudo lograr tenerlo. Porque se iba a hacer el esfuerzo. Después se cansaron de decir cosas que no eran ciertas, la U lo llamó, nosotros estábamos convencidos para que se sume", declaró el estratega argentino.